НБУ больше не будет публиковать данные об оперативном состоянии межбанка

Национальный банк прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка. Следить за тенденциями межбанка можно будет через справочный курс гривны, который будут публиковать ежедневно до 12:30. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.



"Национальный банк прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка", - говорится в сообщении.



Как пояснил регулятор, с 1 августа 2018 года отменено требование НБУ относительно обязательной регистрации сделок на межбанковском валютном рынке через ВалКли. С этого момента коммерческие банки и НБУ перешли на полноценное использование торгово-информационных систем Блумберг и Рейтерс, как это делают центральные банки других стран мира, для мониторинга оперативного состояния валютного рынка.



Это позволило НБУ получать более оперативные данные о состоянии рынка, а с банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в ВалКли.



В то же время, поскольку информация с торгово-информационных систем не находится в открытом доступе, является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке, Нацбанк не может дублировать эти данные в открытый доступ.



"Соответственно, в качестве альтернативы было введено справочное значение курса гривни к доллару, которое рассчитывается так же, как и официальный курс и публикуется не позднее 12:30 каждого дня. Поскольку большая часть сделок заключается на межбанковском валютном рынке в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, будет объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке", - отметили в НБУ.

