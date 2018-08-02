Украина будет участвовать в детском Евровидении-2018

Национальная общественная телерадиокомпания Украины намерена провести отбор на детский конкурс Евровидение-2018 несмотря на тотальное недофинансирование. Однако нацотбор будет проводиться онлайн, что позволит минимизировать затраты. Об этом пишет UA.Первый.



Участие в международном песенном конкурсе предусматривает целый ряд затрат. Средства необходимы для проведения отборочного турнира, а тажке для взноса Европейского вещательного союза, обязательного для каждой страны-участницы.



Все эти расходы Национальная общественная телерадиокомпания Украины в условия недофинансирования покрыть не может. А потому было принято решение проводить нацотбор в режиме онлайн, что значительно сократит расходы.



В то же время остается неразрешенной проблема с выплатой годовых членских взносов в ЕВС. Также нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.



В НОТУ надеются, что государство выполнит свои обязательства и выделит дополнительные средства. Это предусмотрено законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".



Известно, что в этом году вместо ожидаемых 1,54 млрд гривен правительство выделило НОТУ лишь 776 миллионов гривен.

