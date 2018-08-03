В сенат США внесли законопроект о санкциях против российского госдолга

Группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России, следует из заявления представителей Демократической и Республиканской партий.



В документе предлагается ввести новые ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.



По словам одного из авторов законопроекта, сенатора-республиканца Линдси Грэма, вынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Он отметил, что цель Соединенных Штатов — изменить статус-кво и ввести "сокрушительные" санкции и другие ограничения против "путинской России".



Он подчеркнул, что предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".



Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.



На прошлой неделе Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес рассказали о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию. По словам главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера, конгресс может принять этот законопроект до конца года.



В частности, санкции предполагается ввести против российского энергетического и финансового секторов, предприятий с участием госкапитала, суверенного долга. Кроме того, подразумеваются секторальные санкции против киберигроков в России, а также создание Национального центра реагирования на российские угрозы.



В документе есть положения, ускоряющие передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых из них от российской военной техники.



Также предлагается сделать "решительное заявление о поддержке НАТО" и включить требование о том, чтобы выход США из состава альянса был возможен, только если его одобрят две трети сената. Эта норма вызвана критикой в адрес НАТО со стороны президента Дональда Трампа, который, впрочем, никогда не говорил о намерении выйти из Альянса.



Политолог Сергей Гребенюк рассказал, зачем американским законодателям вводить новые санкции. По его словам, западной элите выгодно поддерживать антироссийскую истерию, частью которой является поддержание существующих санкций и принятие их новых пакетов.



"Происходит сознательная демонизация нашей страны как игрока на международной арене и на этой основе — консолидация американской элиты вокруг "сдерживания" России", — отметил он в эфире радио Sputnik.



Специалист считает, что инициативы по принятию все новых и новых санкций будут появляться и дальше, в том числе, в преддверии предстоящих осенью выборов в конгресс.



"Для кандидатов это будет способ проявить себя в борьбе с мнимым "врагом", показать себя "патриотами", продемонстрировать, что вот, мол, они заботятся о благе своей страны. А как это поможет или не поможет им на выборах — посмотрим", — сказал Гребенюк.



Директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев также считает, что инициатива конгрессменов продиктована стремлением напомнить о себе избирателям в преддверии промежуточных выборов.



При этом, как отмечает эксперт, законопроект скорее всего будет одобрен президентом.



"Трампу нужно выиграть выборы, и республиканцам надо выиграть промежуточные выборы. Если выиграют республиканцы, то ситуация начнет меняться. Если нет, то тоже будет меняться, но в худшую сторону", — считает эксперт.



Эксперт заявил, что сенаторы ориентируются на народные массы. "Они ловят буквально любой повод, который позволит им выделиться среди другой армии или полка сенаторов или конгрессменов, заявить о себе, чтобы избиратели о них вспомнили", — заявил Ознобищев.



"Там подхватывают русофобию, нельзя же говорить: в чем дело, давайте разберемся, насколько это… Это будет непопулярно, сразу этот человек потеряет избирательные очки. Следовать в кильватере настроения и угадывать хорошо, как настроения повернутся завтра-послезавтра — в этом мастерство конгрессмена", — отметил эксперт.



По мнению эксперта, необходимо воспользоваться возможностью наладить отношения с США, так как Трамп является человеком, с которым "можно иметь дело".



"У власти в Америке находятся люди — какими бы они ни были — но они психически нормальные. Они имеют основания для своих действий — правильно они их оценивают или нет, это другой вопрос", — отметил Ознобищев.

Ознобищев высказал мнение, что счет санкциям уже тяжело вести и пора ввести науку "санкциеведение" — полностью о них имеют информацию лишь их фигуранты.



Эксперт не стал строить предположения о возможном эффекте санкций на курс рубля, вспомнив цитату бывшего российского министра Виктора Черномырдина: "Прогнозирование — вещь сложная, особенно когда речь идет о будущем".

