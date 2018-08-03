Нацполиция Украины хочет получить от YouTube данные о местонахождении Анатолия Шария

Журналист и известный видеоблогер Анатолий Шарий, который получил политическое убежище в Европе из-за преследований в Украине, заявил о попытках Нацполиции узнать его местонахождение.



Шарий в своих блогах активно критикует украинскую власть.



Блогер опубликовал постановление Печерского суда Киева, который позволил следователям Нацполиции обратиться в компанию Google (которая владеет видеохостингом YouTube) с запросом о данных на YouTube-канал, который ведет Шарий.



Решение находится в электронном реестре судебных решений.



Следователи получили право обратиться в Google, чтобы узнать геолокацию Шария, расположение точек Wi-Fi, IP-адрес, с которых работает его канал и других персональных данных, позволяющих идентифицировать точное местонахождение человека: сведения об операторе или провайдере, местонахождении базовой станции; языке, часовом поясе и местонахождении телефона.



Исходя из текста постановления, все это происходит в рамках открытого уголовного дела о разжигании религиозной и национальной розни 2018 года. Конкретных примеров такого разжигания в постановлении суда нет.



Интересно, что первым в списке Нацполиции идет канал Шария, затем значатся ссылки на несуществующие, пустые, детские и развлекательные аккаунты. Журналист делает вывод, что эти каналы нужны для отвлечения внимания, а основная цель украинских правоохранителей - он сам.

