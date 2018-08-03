Армия Сирии установила контроль над тремя провинциями на юго-востоке страны

Сирийские войска при поддержке ВКС России полностью уничтожили террористов в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Об этом в четверг сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.



"В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", запрещенного в РФ - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в РФ - прим. ТАСС) и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра", - сказал Рудской, назвав данную операцию уникальной.



По его словам, "укрывавшиеся там под видом "умеренной" оппозиции отряды ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" контролировали более 55% территории южной зоны деэскалации и постоянно вели боевые действия с отрядами "умеренной" оппозиции за расширение подконтрольных территорий". При этом мирные граждане, оказавшиеся в заложниках сложившейся ситуации, испытывали острый дефицит продовольствия, медикаментов и питьевой воды, отметил генерал.



Он также подчеркнул, что "поступавшая по линии международных организаций гуманитарная помощь, как правило, попадала в руки террористов и до мирных жителей не доходила, а любые попытки местного населения защитить свои права и имущество жестоко карались террористами вплоть до публичных казней".



Последний оплот "Исламского государства" на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в среду уничтожили отряды генерала Сухела и подразделения 4-й танковой дивизии. "Вчера отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства" на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга", - сказал Рудской.



"В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3332 квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 - мирным путем в результате переговоров", - сообщил генерал.



По его словам, в ходе стремительного наступления подразделений сирийских правительственных войск и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований "Исламского государства" были окружены и сдались в плен.



"Хочу обратить внимание, что на юго-западе Сирии боевые действия велись только против формирований террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра". В районах, контролируемых "умеренной" оппозицией, под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований и восстановлению государственной власти", - отметил начальник Главного оперативного управления.



По его словам, боевики добровольно сдали более 650 единиц вооружения и военной техники. "В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок "Шилка", 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", - добавил он.



Также восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. "Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года", - сказал Рудской.



Генерал напомнил, что работа международных наблюдателей в этом районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности.



"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения. В целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции Вооруженных сил РФ. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск", - подчеркнул Рудской.



Он также указал, что страны - гаранты в южной зоне деэскалации - США и Иордания - не предприняли никаких мер при обострении обстановки на юге Сирии, хотя информация о ситуации там доводилась до них регулярно.



"Информация об обострении обстановки и тяжелой гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии регулярно доводилась Российской Федерацией до стран - гарантов создания Южной зоны деэскалации - США и Иордании. Однако никаких мер по стабилизации обстановки зарубежными партнерами не предпринималось", - сказал Рудской.



По его словам, террористами предпринимались попытки овладеть территорией, находящейся под контролем правительственных войск. "Реальной опасности подвергались российские военнослужащие военной полиции, несущие службу на постах вдоль линии разграничения", - подчеркнул генерал.



По словам Рудского, мирные жители через глав местных администраций обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон "с просьбой защитить их от бесчинств боевиков группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра". Лидеры отрядов "умеренной" оппозиции северо-восточных районов южной зоны деэскалации выразили желание добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни под гарантии России. "Радикально настроенным боевикам и членам их семей была предоставлена возможность выехать в провинцию "Идлиб". В то же время террористы "Джебхат ан-Нусры", стремясь сорвать мирное урегулирование, предприняли попытку взять под контроль населенные пункты, жители которых попросили защиты у сирийских властей и атаковали подразделения сирийской армии", - рассказал генерал.



Правительственные войска совместно с отрядами "умеренной" оппозиции, присоединившимися к борьбе против террористов, по словам Рудского, "приступили к действиям по стабилизации обстановки" и защите населения южной зоны деэскалации от террористов. "Для исключения возможных инцидентов командованием российской группировки войск постоянно осуществлялось уведомление израильских и иорданских партнеров", - резюмировал представитель российского Генштаба.



Россия обеспокоена обострением обстановки в зоне деэскалации "Идлиб" и атаками на военные объекты РФ с помощью беспилотников из этой зоны. "Участились случаи обстрелов боевиками из зоны деэскалации "Идлиб" позиций правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии. Только за последние 10 дней зафиксировано 84 подобных случая", - сказал он.



"Не прекращаются атаки на российские военные объекты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые запускаются боевиками из зоны деэскалации "Идлиб". Последняя такая попытка нападения на авиабазу Хмеймим зафиксирована 29 июля", - продолжил генерал.



Он подчеркнул, что все атаки отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы.



Россия также обеспокоена ситуацией в лагере беженцев "Рукбан", где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. "Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан", где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. Данная ситуация требует незамедлительного решения", - сообщил Рудской.



По его словам, в районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение группировки "Исламское государство". Боевики совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Российская авиация и сирийские правительственные войска своевременно пресекают эти попытки и уничтожают боевиков.



Россия уже неоднократно призывала США покинуть территорию Сирии, в частности окрестности Эт-Танфа. "Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", - сказал Рудской.



Район вокруг Эт-Танфа контролируется американскими войсками. Ранее они обозначили 50-километровую зону безопасности вокруг города и предупредили, что будут предпринимать все меры, вплоть до открытия огня на поражение, если сирийские войска или проправительственные силы начнут операцию против боевиков, укрывающихся в этом районе.

