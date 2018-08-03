В ОБСЕ сообщили о 15 тысячах нарушений перемирия в Донбассе в июле

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в июле 15 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам в четверг первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.



Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.



"За июль миссия зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений который был до первого июля", — заявил Хуг.



Он пояснил, что после объявления очередного режима прекращения огня, количество нарушений снизилось, но вскоре эта цифра начала увеличиваться.

