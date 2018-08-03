В Госдуме оценили проект о "сокрушительных" санкциях против России

Законопроект о новых санкциях США против России говорит об усугублении геополитического стресса противников американского президента Дональда Трампа, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.



Ранее группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России.



Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине.



Под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.



"Нормальные коммуникации Трампа и Путина усугубляют геополитический стресс, в котором пребывают противники американского президента внутри США. На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары "в никуда" со стороны его оппонентов", — сказал Шхагошев.

