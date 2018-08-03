Nord Stream 2 AG разработал маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании

Оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, заявил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.



OMV — один из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.



Он отметил, что такое строительство приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может и не измениться. По его словам, она может составить 9,5 миллиарда евро.



На прошлой неделе началась подготовка к укладке труб на мелководье вблизи Любмина — коммуны в Германии, где находится точка выхода на берег "Северного потока".



Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе (Германия) — пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для газопровода.



Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы на этом участке к концу года.



В июне премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство.



В датский парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать строительство.



Однако премьер отметил, что у проекта газопровода есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может.



Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.



Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.



Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.



Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

