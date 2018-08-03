Стартуют съемки девятого эпизода "Звездных войн"

Режиссер Джей Джей Абрамс сообщил о запуске процесса съемки новой части киносаги "Звездные войны" - "Эпизод IX".



"Горьковато-сладко начинать новую часть без Кэрри, но благодаря экстраординарному составу исполнителей и команде, мы готовы приступать [к съемкам]", - написал он в Twitter.



Он также выразил особую благодарность кинорежиссеру Джорджу Лукасу за "создание этого невероятного мира и начала истории, частью которой нам посчастливилось стать".



При этом в девятой части киноэпопеи принцесса Лея предстанет в привычном исполнении Кэрри Фишер: для этого будут использованы кадры, снятые для седьмого эпизода франшизы "Звёздные войны: Пробуждение силы", но не вошедшие в этот фильм, передает РИА "Новости".



Ранее сообщалось, что создатели "Звездных войн" могут использовать при съемках новых картин цифровую версию принцессы Леи, которую играла Фишер в нескольких предыдущих частях саги.



Фишер скончалась 27 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет. На следующий день умерла ее 84-летняя мать - актриса и певица Дебби Рейнольдс.



Также сообщалось, что американский актер Билли Ди Уильямс, известный по роли Лэндо Калриссиана в фильмах "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" и "Эпизод VI: Возвращение джедая", вернется к своей роли друга Хана Соло в новой части фантастической франшизы.



Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию легендарной киносаги, запланирован на декабрь 2019 года.







