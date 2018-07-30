Дуэйн "Скала" Джонсон подарил внедорожник своему родственнику

Один из самых "дорогих актеров" мира по версии журнала Forbes Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший за последний год 124 млн долларов, подарил своему каскадеру Таноаю Риду, с которым он снимается уже более 16 лет, собранный на заказ полноразмерный пикап Ford F-150 черного цвета.



Ранее Джонсон уже дарил своему отцу внедорожник Cadillac Escalade, так как врачи советовали бывшему профессиональному рестлеру Рокки Джонсону, перенесшему операцию на бедре и колене, более просторный автомобиль. "Скала" также подарил внедорожник Cadillac своей матери Ате Джонсон, а своему дяде Тонга (Улиули Фифита) - пикап Ford, который был также борцом.



На этот раз для подарка также был выбран пикап Ford, но эта машина была сделана под заказ и прошла тюнинг. По минимальным оценкам, ее стоимость превышает 60 тысяч долларов (без учета налогов). Все последние годы Дуэйн Джонсон работает исключительно с каскадером Таноаем Ридом, который также является и его двоюродным братом. Рид номинировался на звание "Лучший каскадер года" в США 10 раз. Он обладатель 2 премий и 4 номинаций в ежегодной премии каскадеров "Таурус". Рид трижды номинировался на Премию Гильдии киноактеров.



На своей странице в Instagram Дуэйн Джонсон разместил видео трогательной сцены вручения подарка своему бессменному дублеру, каскадеру и двоюродному брату, во время которой Таноая Рид прослезился.



Джонсон поблагодарил Рида за неутомимый труд на съемочной площадке, который принес ему немало переломов, растяжений и других травм. "Рид сломал много своих костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. В общем он крутой мужик... Но он все делал с одной целью - предоставить зрителям самый лучший фильм в мире", - сказал Джонсон.



После этого он предложил Риду обернуться, за его спиной стоял новенький черный внедорожник Ford. Каскадер, не ожидавший сюрприза, не смог сдержать слез. Рид думал, что Джонсон позвал его для совместного интервью по их последнему фильму.



"Этот эксклюзивный пикап был доставлен как раз вовремя, чтобы удивить его (он все еще восстанавливается после травмы, полученной во время исполнения трюка), когда он думал, что мы готовимся к интервью о нашей совместной работе, - написал Джонсон. - В какой-то момент я положил руки на бедра, и это был сигнал для моих помощников - продемонстрировать сюрприз. Таноая не только представляет нашу семью и меня лично с невероятной преданностью и страстью. Он представляет целое голливудское сообщество каскадеров, которое действительно является основой нашего бизнеса. Люблю тебя и благодарю за кровь, пот, слезы и годы, проведенные вместе. Мы только начинаем. Наслаждайся своим новым пикапом".



