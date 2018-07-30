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Дуэйн "Скала" Джонсон подарил внедорожник своему родственнику
Один из самых "дорогих актеров" мира по версии журнала Forbes Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший за последний год 124 млн долларов, подарил своему каскадеру Таноаю Риду, с которым он снимается уже более 16 лет, собранный на заказ полноразмерный пикап Ford F-150 черного цвета.
Ранее Джонсон уже дарил своему отцу внедорожник Cadillac Escalade, так как врачи советовали бывшему профессиональному рестлеру Рокки Джонсону, перенесшему операцию на бедре и колене, более просторный автомобиль. "Скала" также подарил внедорожник Cadillac своей матери Ате Джонсон, а своему дяде Тонга (Улиули Фифита) - пикап Ford, который был также борцом.
На этот раз для подарка также был выбран пикап Ford, но эта машина была сделана под заказ и прошла тюнинг. По минимальным оценкам, ее стоимость превышает 60 тысяч долларов (без учета налогов). Все последние годы Дуэйн Джонсон работает исключительно с каскадером Таноаем Ридом, который также является и его двоюродным братом. Рид номинировался на звание "Лучший каскадер года" в США 10 раз. Он обладатель 2 премий и 4 номинаций в ежегодной премии каскадеров "Таурус". Рид трижды номинировался на Премию Гильдии киноактеров.
На своей странице в Instagram Дуэйн Джонсон разместил видео трогательной сцены вручения подарка своему бессменному дублеру, каскадеру и двоюродному брату, во время которой Таноая Рид прослезился.
Джонсон поблагодарил Рида за неутомимый труд на съемочной площадке, который принес ему немало переломов, растяжений и других травм. "Рид сломал много своих костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. В общем он крутой мужик... Но он все делал с одной целью - предоставить зрителям самый лучший фильм в мире", - сказал Джонсон.
После этого он предложил Риду обернуться, за его спиной стоял новенький черный внедорожник Ford. Каскадер, не ожидавший сюрприза, не смог сдержать слез. Рид думал, что Джонсон позвал его для совместного интервью по их последнему фильму.
"Этот эксклюзивный пикап был доставлен как раз вовремя, чтобы удивить его (он все еще восстанавливается после травмы, полученной во время исполнения трюка), когда он думал, что мы готовимся к интервью о нашей совместной работе, - написал Джонсон. - В какой-то момент я положил руки на бедра, и это был сигнал для моих помощников - продемонстрировать сюрприз. Таноая не только представляет нашу семью и меня лично с невероятной преданностью и страстью. Он представляет целое голливудское сообщество каскадеров, которое действительно является основой нашего бизнеса. Люблю тебя и благодарю за кровь, пот, слезы и годы, проведенные вместе. Мы только начинаем. Наслаждайся своим новым пикапом".
SURPRISE! I love handing over keys🔑🎁 I love you brother and enjoy your new truck! Over the course of my career, my stunt double (and cousin) Tanoai Reed @samoanstuntman has broken multiple bones, severed tendons, torn ligaments & just been an overall dominating bad ass achieving several “Stuntman of the Year” honors. All done with one goal in mind - deliver the best movie possible to the world. I had this custom pick up truck delivered just in time to surprise him (he’s still recovering from a stunt injury) while we give what he thought was going to be an interview about our careers together. As you’ll see the moment I put my hands on my hips, that’s the drivers cue to pull away and reveal the big surprise. Not only does Tanoai represent our family and my career with relentless commitment and passion. He also represents an entire Hollywood stunt community that is truly the backbone of our business. Love you uso and thank you for the blood, sweat, tears and years. We’re just getting started. Enjoy your new truck! #LetsRoll 🤟🏾