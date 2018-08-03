Ученые нашли новый метод борьбы с кариесом

Новые наночастицы - разработка американских ученых Университета Пенсильвании - растворяют микробные биопленки, образующие налет и зубной камень, передает "Мир24". У частиц есть особое свойство, делающее их похожими на ферменты.



Они не проявляют себя в нейтральной среде, но начинают вырабатывать перекись водорода в условиях повышенной кислотности (то есть после приема пищи). Перекись убивает бактерий и разрушает биопленки, не трогая здоровые части зубов, говорится в отчете ученых.



Итак, они делают ставку на микроскопические частицы оксида железа, которые покрыты пленкой из полисахаридов и других органических веществ. При попадании в пищевод, она постепенно растворяется, а железо выделяется в желудочно-кишечный тракт. Такие наночастицы можно добавлять в зубную пасту или в раствор для полоскания рта.

