В Киеве уменьшится количество внешней рекламы, в том числе в метро - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице будет уменьшено количество внешней рекламы.



"Мы нашли компромисс между всеми ключевыми игроками рекламного рынка и договорились о том, что внешней рекламы в городе должно быть меньше. Сегодня, например, вы не увидите в центре столицы так называемые растяжки, не увидите такого количества крупных билбордов. Действуют принятые правила. Это будет касаться и метрополитена. Мы минимизируем количество рекламы, которая "закрывает" как вагоны метро, так и сами станции", - - сказал мэр в эфире телеканала NewsOne, цитирует Киевская горгосадминистрация.



По его словам, актуальным является вопрос упорядочения размещения рекламы на транспорте.



В.Кличко заявил, что дал соответствующее поручение профильному заместителю Алексею Резникову и Управлению по вопросам рекламы КГГА по разработке в сжатые сроки схемы размещения рекламы на транспорте. Так, ее не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций. Кроме того, реклама не должна портить вид станций - памятников архитектуры.

