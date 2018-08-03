ProZorro за 2 года сэкономила более 55 млрд грн госсредств - МЭРТ

Система электронных государственных закупок ProZorro за два года функционирования сэкономила 55,3млрд грн государственных средств, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины. "1 августа 2016 публичные закупки полностью перешли в электронную форму. С тех пор ProZorro уже сэкономило 55,3 млрд грн государственных денег и ежедневно продолжает экономить", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МЭРТ в среду.



В министерстве отметили, что ProZorro обеспечивает каждому равный доступ к информации. Любой теперь знает, что и по каким ценам продают/покупают у государства. Каждый бизнесмен теперь может продавать свои товары или услуги государству. И главное, для этого не нужно быть знакомым с чиновниками.



"Успех системы ProZorro так поражает, что другие страны обращаются за советом о реформировании публичных закупок в своих странах", - добавили в МЭРТ, поздравив всех причастных со второй годовщиной перехода на ProZorro.

