ГБР не будет расследовать дела Генпрокуратуры

Государственное бюро расследований (ГБР) не будет завершать расследование дел, начатых Генеральной прокуратурой. Уголовные производства в Бюро будут начаты с "чистого листа", заверил директор ГБР Роман Труба в интервью Интерфакс-Украина.



Он пояснил, что расследовать дела будут те следователи, которые этим и занимались сначала.



"Законодатель определил время, в течение которого следователи прокуратуры имеют возможность завершить досудебное расследование, - это два года. На самом деле за этот период можно завершить расследование любого по сложности, многоэпизодного уголовного дела", - отметил директор Бюро.



По мнению Трубы, завершать дела других следователей было бы неправильным, так как основная категория дел в Генпрокуратуре так или иначе касается событий на Майдане в 2014 году.



"Передать их новым следователям ГБР означало бы поставить их на длительную паузу, ведь новым следователям необходимо много времени для изучения томов материалов", - пояснил он.



Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что ГБР будет расследовать только те дела, которые само будет открывать, директор Бюро сказал: "Да, и считаю, что это правильно".



"Мы не сможем начать работу, если нас завалят таким количеством дел. Каждый следователь, который начинал производство, проводил следствие, должен отвечать за качество и результат расследования", - пояснил Труба.

