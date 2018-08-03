Американские санкции рекордно обвалили турецкую лиру

Турецкая лира упала до рекордно уровня после того, как США ввели санкции против двух турецких министров, сообщает Reuters.



"Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня до 5 за доллар в четверг после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров президента Тайипа Эрдогана по делу судебного процесса над пастором США, обвиняемым в поддержке терроризма", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, торги отразили растущую обеспокоенность инвесторов по поводу напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона.



Лира достигла рекордно низкого отношения к доллару (5.0934 лиры за 1 доллар США), но позже восстановилась к отметке 5.06018.

