Сын Трампа рассказал об угрозах и «возникающем» в доме белом порошке

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News, что ему и его семье поступали угрозы. Слова Трампа приводит газета The Hill.



По словам Трампа-младшего, ему и всем членам его семьи поступали угрозы. Он не стал уточнять, кто именно угрожал Трампам, а также не раскрыл подробности об этих угрозах. При этом он отметил, что в их доме «возникал» белый порошок.



«У всех нас дома возникал белый порошок», — сказал Трамп.

