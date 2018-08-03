Найдено безопасное и эффективное лекарство от рака

Ученые из Института Монаша в австралийском Мельбурне нашли лекарство, которое способно остановить рост раковых клеток, причинив больному минимум негативных последствий.



Такая информация появилась на сайте MedicalXpress. Ранее ученые обнаружили у человека неизвестные клетки



В клетках опухоли усиливается действие белков KAT6A и KAT6B. Новый препарат направлен на подавление их активности. Исследование проводились на мышах, больных лимфомой. Препарат останавливал деление раковых клеток, не затронув здоровые ткани организма.



Эффективность препарата еще не протестирована на человеке. Но ученые надеются, что средство предотвратит рецидивы у больных после первичного лечения.

