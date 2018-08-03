Китай сдал позиции из-за торговой войны

Суммарная рыночная стоимость всех компаний, торгующихся на японском фондовом рынке, по итогам сессии 2 августа достигла 6,17 триллиона долларов, пишет Bloomberg. Это позволило им обойти китайские компании, результат которых 6,09 триллиона, и выйти на второе место в мире после США.



Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite на торгах в четверг потеряли два и 2,4 процента соответственно. Произошло это на фоне заявлений властей США о возможном повышении пошлин на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов — на 25 процентов вместо планировавшихся изначально десяти.



Как уточняет агентство, в расчет берется только капитализация бирж материкового Китая, без учета Гонконгской биржи. Торгующиеся на ней акции на сессии в четверг стоили 5,1 триллиона долларов.



Японский индекс Nikkei 225 тоже упал, но всего на один процент, что и позволило ему обогнать ближайших конкурентов.



Потеря второго места в глобальном рейтинге служит напоминанием того, что роль Китая на мировых фондовых рынках по-прежнему невелика и не соответствует экономической мощи страны, пишет издание. Власти пообещали пустить иностранных инвесторов во многие отрасли и увеличить для них максимальную долю владения, но это пока не дает результата.



Кроме того, переход на международные расчеты в юанях тоже идет не так, как планировал Пекин. В июне доля юаня в глобальных транзакциях упала с 1,88 до 1,81 процента.

