Швеция закупит ПРО Patriot из-за России

Швеция закупит американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает Reuters.



Министерство обороны Швеции начало переговоры по закупкам в прошлом году с целью заменить используемые сейчас системы ПРО, которые не могут сбивать баллистические ракеты. Переговоры закончились в апреле текущего года, теперь власти ожидают заключения сделки.



«Правительство решило уполномочить министерство обороны... подписать контракт с США по закупке американских комплексов противовоздушной обороны Patriot», — говорится в официальном заявлении.



Как сообщает агентство, сделка будет включать в себя поставку четырех систем, двух видов ракет и другого оборудования до 2025 года. В апреле называлась стоимость сделки в 1,3 миллиарда долларов, но сумма может вырасти втрое, если власти решат увеличить количество закупаемых ракет до 300.

