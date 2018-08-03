Суд арестовал подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Бердянске

Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для одного из подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко Артема Матюшина, передает УНН.



Так, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье.



В то же время, адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте.



Напомним, подозреваемый Матюшин не признал себя причастным к совершению преступления.



Как сообщал УНН, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

