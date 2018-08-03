Давления на ГБР избежать не удастся из-за серьезности полномочий Бюро – Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет о политическом сопротивлении работе ГБР, информационных атаках и признает, что недовольства в дальнейшем избежать не удастся из-за важности полномочий Бюро. "К сожалению, есть политическое сопротивление, хотя мы еще и не начали работу. А именно – блокирование народными депутатами принятия крайне важного закона для ГБР", - рассказал Р.Труба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Также, по его словам, имели место информационные атаки после его заявления о том, что проверки относительно 27 кандидатов на руководящие должности в Бюро не будут формальными.



"Понимаю, что отсутствие давления как такового в принципе невозможно: ГБР – это правоохранительный орган с очень серьезными полномочиями", - отметил директор Бюро.



Отвечая на вопрос о том, можно ли будет избежать противостояний в дальнейшем, в частности, между правоохранительными органами, представители которых будут субъектами расследований уголовных производств ГБР, Р.Труба сказал: "Недовольными будут не только субъекты уголовных производств, но и в целом правоохранительные органы. Избежать этого, будем откровенны, мы не сможем".



"Если недовольства никакого не будет, это будет свидетельствовать только об одном – что мы плохо работаем, а у нас совсем другие цели", - подчеркнул директор Бюро.



Вместе с тем, он заверил, что не будет политизировать отношения с правоохранительными органами. "Я не буду вешать никаких ярлыков ни на сотрудников, ни на правоохранительные органы. Только профессиональные отношения: если сотрудник виновен, вне зависимости от того, где он работает, он должен нести ответственность", - подчеркнул Р.Труба.

