На выходные в Украине до +34°С

В ближайшие сутки, 4 августа, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, территория страны по-прежнему останется в теплой воздушной массе с высоким фоном температуры, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В целом по стране без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.



В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 августа самая высокая температура днем была 37,7 в 2010г., самая низкая ночью 8,5 в 1907г.



В воскресенье, 5 августа, в Украине без осадков, лишь днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.



В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



3 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.

