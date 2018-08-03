Более 4 тыс. случаев нарушения режима тишины зафиксировано за неделю на Донбассе – Хуг

За неделю на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 4 тыс. обстрелов, сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг. "Наши наблюдатели за неделю зафиксировали свыше 4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. К примеру, лишь в воскресенье стороны зафиксировали свыше 400 нарушений", - сообщил он на брифинге по скайп-связи из Донецкой области в пятницу.

Вместе с тем, А.Хуг констатировал "значительное снижение насилия" с 1 июля, когда был объявлен очередной режим прекращения огня, - в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.



Замглавы СММ ОБСЕ также проинформировал, что за подотчетную неделю наблюдатели подтвердили наличие вдоль линии соприкосновения сторон 57 единиц тяжелого вооружения, размещенного в нарушение Минских договоренностей: 44 единицы на неподконтрольной Киеву территории и 13 – на подконтрольной.



"Стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, поскольку не уверены, что другая сторона также это сделает", - отметил он.



Замглавы миссии подчеркнул, что продолжаются случаи препятствования наблюдателям в доступе к объектам и территориям, особенно в районе Новоазовска, "иногда под угрозой применения оружия". Также продолжаются обстрелы БПЛА СММ. А.Хуг связал это с желанием скрыть какие-то факты.



"Стороны должны гарантировать доступ наблюдателям и соблюдать Минские соглашения", - напомнил он.