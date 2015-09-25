Экс-первого замгенпрокурора Кузьмина ждут на допросе в Генпрокуратуре

Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин вызывается на допрос (в качестве подозреваемого) в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве.



Соответствующие повестки на 9, 13, 17 и 20 августа опубликованы на сайте Генпрокуратуры.



В повестках указано, что Р.Кузьмин вызывается на допрос как подозреваемый в уголовном производстве №42015000000001998 от 25.09.2015 года. Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. ч. ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о злоупотреблении властью или служебным положением.



Как известно, Р.Кузьмин находится в розыске.

