«Интер» покажет «Говорит чемпион» – специальную пресс-конференцию Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира и первый обладатель кубка Мохаммеда Али, провел первую пресс-конференцию в Украине после завоевания престижного титула. Телеканал «Интер» покажет ее в воскресенье, 5 августа, в 12:00.



Конечно же, на встрече с журналистами и поклонниками шла речь о его победоносном поединке с Муратом Гассиевым. «Как проходил сам бой, вы все видели в прямом эфире на телеканале «Интер». Но хотел бы отметить, что на меня очень хорошее впечатление произвели зрители в зале, – рассказал Александр. – То, как люди себя вели, когда играли два гимна, когда мы боксировали, когда закончился поединок… Поддерживали и меня, и Мурата. И эта поддержка была очень интеллигентной. Не было обзывательств, каких-то неприятных криков, хотя обычно на боях кто-то выкрикивает «Убей его!» или что-то подобное. Здесь такого не было. Это оставило приятные впечатления. После боя много людей ждали меня на улице почти до утра. Пока я сдал тест на допинг, прошел все процедуры, то из зала я вышел примерно в 4 утра – начале пятого. И все это время люди ждали меня, чтобы сфотографироваться. Причем не украинцы – даже не знаю, откуда они были».



Прокомментировал Александр Усик и слухи о возможном присвоении ему звания Героя Украины и возникшие вокруг этой инициативы споры: «Не надо мне ничего давать. Потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это самая лучшая поддержка, которую вы можете мне оказать. Герой? Не нужны мне никакие звезды и звания. Для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого регалии какие-то. Это не то. А когда ты идешь – и люди говорят, что мы за тебя молимся и до двух часов ночи, сколько этот бой длился, мы переживали, смотрели без звука телевизор. Вот это признание, а не звезды, которые вы раздаете кому попало».



Также Александр поделился своими планами по переходу в новую весовую категорию – супертяжелый вес. И рассказал, о чем он мечтает вне бокса: «Я мечтаю о мире! Иногда фантазирую, что бы я сделал, если бы у меня была золотая рыбка. Я бы во всем мире убрал всю ложь и негатив. Я бы все оружие в мире уничтожил. И предложил бы людям соперничать в спорте, в науке – в любых сферах можно соперничать, но без оружия».



А еще Александр дал свою оценку негативу, который некоторые СМИ и обычные люди выплеснули на него после боя в Москве, а также за его поддержку православной веры и православной церкви. «Я никак не реагирую на то, что обо мне говорят. Конечно, если люди говорят хорошие вещи и защищают, я им очень благодарен. Что касается тех, кто говорит обо мне плохо, я вообще не обращаю внимания на это. Я не читаю СМИ. В соцсетях у меня есть группа, где только близкие люди. И они иногда присылают какие-то новости. И мы вместе над этим смеемся. Я всерьез не воспринимаю всех этих заявлений. Некоторые люди, которые пишут негатив, обзываются, – просто сходят с ума. Однажды я соберу вместе всех недовольных людей, которым я не нравлюсь, выйду один против них и буду драться (улыбается). Я прошу свой народ быть самосознательным. Недавно смотрел трансляцию крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси. Вы видели, сколько там было людей? Кому мешает, что столько людей выходит молиться? Пускай молятся! Это хорошо, когда люди молятся: благодать приходит на всю страну».



Были вопросы о детях Усика. В частности, о том, планирует ли он отдавать сыновей на бокс. Александр ответил, что не хотел бы, чтобы они зарабатывали на жизнь таким способом. А если дети все-таки захотят стать боксерами, он им объяснит, что это нелегко. Но поддержит любой их выбор и всегда будет помогать.

