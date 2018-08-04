На НТН стартует новый сезон программы "Україна вражає"

В воскресенье, 5 августа, в 8:00 НТН начинает показ нового сезона тревел-шоу «Україна вражає». Ведущая Валерия Микульская расскажет и покажет, как интересно, вкусно и познавательно можно провести выходные в необычных, загадочных и живописных городах и селах Украины. Первый выпуск нового сезона будет посвящен жемчужине у моря, любимой многими украинцами Одессе.



«Україна вражає» – настоящий туристический путеводитель по нашей любимой стране. Телезрители вместе со съемочной группой и Валерией Микульской уже побывали на украинских Мальдивах и в медвежьем заповеднике, "Каньоне дьявола" на Николаевщине и украинском Мертвом море, в деревне мастеров, карьерном туристическом оазисе под Коростышевым и других легендарных уголках Украины. Теперь же, в новом сезоне, программа расскажет о самых интересных, насыщенных маршрутах выходного дня в пределах страны. Дорога, история, традиции, развлечения, природа, ночевка, традиционные местные блюда – команда программы проверит на себе, возможно ли успеть за одни выходные испробовать все виды отдыха.



«Вам больше не придется ломать голову, как интересно провести уикенд, - обещает ведущая Валерия Микульская. – Новый сезон программы «Україна вражає» – настоящее наглядное пособие, как для начинающего, так и для опытного туриста. Вы узнаете, как увидеть максимум интересных и впечатляющих мест всего за два дня, где заночевать и чем угоститься. Мы обязательно поделимся со зрителями практическими советами, которые не найдешь в туристических буклетах и на форумах. Большое телепутешествие начинается уже в это воскресенье, 5 августа!»

