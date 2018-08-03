Анатолий Папанов: артиллерист под Харьковом, Волк, Лёлик и Киса

Анатолий Папанов – это актер, которого можно, не сомневаясь, назвать великим. Его яркие роли уже стали классикой кинематографа, а шутки – частью повседневной речи. Именно поэтому память об этом замечательном актере живет даже спустя много лет после его смерти.



Однажды на киностудию явился абсолютно мокрый мальчик с запиской от мамы: я, такая-то такая-то, разрешаю своему сыну сниматься в кино. Как оказалось, маленький Толя жил с мамой на другом берегу Москва-реки, и чтобы сэкономить время, просто переплыл её.

В 15 лет Анатолий Папанов сыграл свою первую эпизодическую роль в кино. Подобный маленький успех мог бы совсем скоро превратиться во что-то большее. Однако на пути актерской карьеры встала война.



В период военных действий Анатолий Папанов в качестве старшего сержанта руководил артиллерийским взводом. Из-за тяжелого ранения, полученного в боях под Харьковом, в 1942-м году актер был отправлен за линию фронта, где впоследствии несколько месяцев провел в госпитале. Спасти жизнь молодому парню врачам удалось, однако впоследствии на всю жизнь актер остался инвалидом.



Позже Папанов поступил в театральный институт. Весьма примечательно, что в студенческие годы будущая звезда кинематографа ничем не отличалась от многих других студентов актерского факультета. Преподаватели никогда не выделяли его среди других своих учеников, а потому его последующий успех стал для всех приятным сюрпризом.

В 1948 году Папанов перешел в Театр Сатиры. За 40 лет работы там Папанов создал 50 образов.



Параллельно с этим Папанов много снимался в кино – в его фильмографии 65 ролей.



Популярными стали также мультфильмы – голосом Анатолия Папанова в «Ну, погоди!» говорит Волк. Хотя сам актер ненавидел эту работу. «Единственное, что его огорчало, когда мамы пугали детей – вон волк идет – и показывали пальцем на актера», – вспоминает жена Папанова Надежда. «Этот волк перегрыз мне всю биографию», – однажды сказал актер.



Жизнь артиста внезапно оборвалась в 1987 году от сердечного приступа – в доме Папанова не было никого, кто смог бы вызвать "скорую" и предотвратить гибель Анатолия Дмитриевича…



5 августа исполнится 31 год со дня смерти Анатолия Папанова. Накануне этой даты, 4 августа, канал «Интер» посвятит эфир памяти выдающегося актера. В этот день телеканал покажет художественные фильмы с его участием.



В 8:40 – психологический детектив «Страх высоты», в котором Папанов сыграл роль следователя, который работает над делом о неожиданной гибели молодого ученого.



В 10:20 – драма «Белорусский вокзал». В ней Папанов выходит за рамки комедийного героя, примерив на себя образ сентиментального, но сильного человека – бухгалтера Дубинского, встретившегося со своими друзьями-однополчанами на похоронах товарища спустя 25 лет после окончания войны.



В 12:30 – комедия «Приходите завтра». Картину долго не выпускали на экран советские чиновники. Забраковали и голос Анатолия Папанова: типаж что надо, а вот речь артиста посчитали некиногеничной. Поэтому в фильме его героя – скульптора Николая Васильевича – озвучивает сам режиссер Евгений Ташков.



А в 14:30 зрители увидят лирическую комедию «Берегись автомобиля». Придуманные Папановым фразы «Положь птичку» и «Тебя посодют, а ты не воруй» украсили казавшуюся актеру скучной роль. В этом фильме он играет подполковника в отставке Сокола-Кружкина. Правда, режиссер картины Эльдар Рязанов посчитал игру Папанова чересчур яркой и смешной, даже решил переснять сцены с его участием. Но из-за нехватки времени отказался от этой затеи. Впоследствии Рязанов признался: это было к лучшему.

