Медведчук напомнил Варфоломею о единстве православной верующей Украины и предостерег от рейдерства

По мнению лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука, заявление патриарху УПЦ КП Филарета — серьезный сигнал как для Константинопольского патриархата, так и для всех православных церквей мира, о том, что произойдет в случае предоставления Томоса.



«Украинский политик Михаил Денисенко, известный также как патриарх УПЦ КП Филарет, заявил, что в случае получения Томоса православные святыни православной церкви будут отобраны у единственной канонической и переданы автокефальной церкви. Это заявление означает, что, если по каким-то причинам Томос будет предоставлен, это даст старт череде рейдерских захватов церковного имущества и неизбежно связанным с этим насилию и произволу со стороны чиновников, национал-радикальных группировок и их духовных вдохновителей», — так Медведчук прокомментировал высказывание Филарета, сообщает пресс-служба политика.



Это серьезный сигнал как для Константинопольского патриархата, так и для всех православных церквей мира, о том, что произойдет в случае предоставления Томоса, уверен В.Медведчук.



«А ведь в послании Вселенского патриарха президенту Украины говорится: «Церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины». То, для чего собирается использовать Томос Филарет свидетельствует: ни о каком восстановлении единства православных речи идти не будет. И ответственность за захват церковной собственности, насилие и гонения священнослужителей ляжет и на тех, к кому сегодня апеллируют УПЦ КП и украинская власть», — уверен лидер «Украинского выбора».

