НСЖУ: В Украине каждые четыре дня бьют журналистов

В июле в Украине зафиксировано восемь случаев нападений на журналистов. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины.



В июне таких случаев было 2, а в целом за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента.



Учитывая системность и безнаказанность этих преступлений, Национальный союз журналистов и Независимый медиапрофсоюз обратились в СБУ с требованием объединить все случаи поджогов и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).



"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов надлежащего наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных нападениях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах в отношении физической безопасности является чрезвычайным", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.



Нападения произошли в Киеве и области, на Днепропетровщине, Черниговщине, в курортных Одессе и Херсоне. Об избиении мужа работниками СБУ заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию.



Также зафиксированы два случая повреждения редакционного имущества - в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты Событие, а в Сумской области сгорел автомобиль журналиста-расследователя.

