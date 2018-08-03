Украина готова запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что запретят въезд на территорию страны чиновнику, которого назначат на новосозданную должность уполномоченного министра по Закарпатью, если Будапешт не даст разъяснений. Об этом в пятницу, 3 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в комментарии Европейской правде.



Дипломат сообщил, что пока украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров, но Будапешт пока молчит.



"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия (должности. - Ред.), Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - отметил Боднар.



Боднар заявил, что Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.



"Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах", - добавил Василий Боднар.



Как сообщалось, МИД Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.



В дипведомстве сообщили, что вручили ноту протеста руководителю венгерской дипмиссии, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

