Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Группа ученых из Университета Саутгемптона объяснила причину массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Об этом пишет Daily Star.



По словам специалистов, гибель кораблей связана с частым возникновением в данном регионе так называемых "волн-убийц". Эти одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту являются крайне опасными и, обрушиваясь на корабль, могут потопить его за несколько минут.



Впервые такие волны были зафиксированы в 1997 году. Происхождение их неизвестно, при этом их разрушительная сила крайне высока.



Подтвердили свою теорию специалисты благодаря созданной модели огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. На борту судна во время крушения находилось 300 человек.



Ученые создали эффект "взрывающейся волны", которая, по их мнению, привела к крушению судна.

