ЦИК утвердила бюджет для выборов президента и народных депутатов

Центральная избирательная комиссия Украины согласовала объемы расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов Украины. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН. “3 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии”, — говорится в сообщении.



Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект Государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно:



по бюджетной программе 6731040 “Проведение выборов Президента Украины” в сумме 2 миллиарда 354 миллиона 880,0 тыс. гривен;

по бюджетной программе 6731020 “Проведение выборов народных депутатов Украины” в сумме 1 мильярд 949 миллионов 620,0 тыс. гривен;

по бюджетной программе 6741020 “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов” в сумме 247 миллионов 011,0 тыс. гривен;

по бюджетной программе 6731050 “Функционирование Государственного реестра избирателей” в сумме 223 миллионов 539,6 тыс. гривен.



Следует отметить, что ЦИК в свое время постановлением от 1 августа 2017 года № 150 утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 “Функционирование Государственного реестра избирателей” на 2019 год в сумме 46 миллионов 481,2 тыс. гривен.



Однако, несмотря на существенное увеличение количества и повышение уровня сложности кибератак на государственные информационные ресурсы Украины, объекты критической инфраструктуры в контексте подготовки и проведения в 2019 году очередных выборов Президента Украины и народных депутатов Украины, все более актуальным становится вопрос усиления безопасности Государственного реестра избирателей.



Поэтому с целью обеспечения выполнения требований Законов Украины “О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах”, “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины” и пунктов 4.1, 4.2 Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 15 марта 2016 года № 96/2016, минимизации угроз надежному и бесперебойному функционированию электронных информационных ресурсов АИТС Госреестра и недопущения срыва выборов в 2019 году объем расходов необходимо увеличить до 223 миллионов 539,6 тыс. гривен.



Также Комиссия утвердила ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 “Функционирование Государственного реестра избирателей” на 2020 год в сумме 47 миллионов 850,1 тыс. гривен и на 2021 в сумме 46 миллионов 721,1 тыс. гривен.



Кроме того, Комиссия отказала Верещинскому В.В. и Райли А.А. в удовлетворении их запросов на информацию от 26 июля 2018 года о предоставлении по состоянию на указанную дату информации о количестве избирателей, зарегистрированных соответственно в поселке Бабинцы и селе Буда Бабинецкая Бородянского района Киевской области, поскольку ЦИК не владеет и не обязана согласно с ее компетенцией владеть запрашиваемой информацией.



Комиссия своим постановлением одобрила предложения по совершенствованию законов Украины по вопросам проведения выборов, изложенные в форме проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины (в части контроля за правильным и целевым использованием средств Государственного бюджета Украины, выделенных окружным (территориальным) избирательным комиссиям на подготовку и проведение соответствующих выборов).



Указанное постановление направлено Кабинету Министров Украины и Государственной аудиторской службе Украины для решения вопроса о внесении в установленном законодательством Украины порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующих законодательных предложений.



Как отмечалось на заседании, в случае принятия указанного законопроекта будут созданы надлежащие правовые условия для обеспечения действенного контроля за правильным и целевым использованием средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение выборов Президента Украины, народных депутатов Украины в 2019 году. А также — использованием средств местного бюджета, полученных как целевая субвенция из Государственного бюджета Украины на подготовку и проведение соответствующих местных выборов.



В завершение заседания внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

