Несмотря на доверительные отношения с российским лидером, Медведчук самостоятельный, национально мыслящий политик — Сергей Бурлаченко

«Объединение Рабиновича и Медведчука действительно может дать мощный эффект синергии. И причина его как раз в репутации последнего как человека, имеющего близкие связи с Кремлем», считает журналист Сергей Бурлаченко из газеты «2000».



По мнению обозревателя, Вадим Рабинович не зря и совершенно логично предложил Медведчуку направление по восстановлению мира на юго-востоке Украины и восстановление связей со странами СНГ.



Лидер «За життя», по словам Бурлаченко, в целом воспринимается как спойлер и один из вариантов «кандидата против всех». А Виктор Медведчук, несмотря на громкое имя и достойный послужной список, пока ни в одном из президентских рейтингов не фигурирует.



«Не зря и совершенно логично Вадим Рабинович «предложил» ему направление по восстановлению мира на юго-востоке Украины и восстановление связей со странами СНГ. Именно эта репутация Медведчука способна привлечь «антимайданный» электорат, который ждет этого от новой власти. А заодно — освободить самого Рабиновича, «разрабатывающего» именно это электоральное поле, от подозрений, что он-де «засланный казачок» Банковой. Однако если «интеграционные» процессы на «антимайданном» фланге дальше не пойдут, то с появлением тандема Рабинович—Медведчук шансы кандидата от Оппоблока (наиболее вероятен Юрий Бойко) на выход во второй тур значительно снижаются», — прогнозирует обозреватель.



Это, по словам Бурлаченко, не означает, что решила сделать ставку на иные политсилы.



«В отличие от многих коллег, я не рассматриваю ситуацию в «черно-белой» проекции, где, скажем, Виктор Медведчук чуть ли не любой свой шаг должен директивно согласовывать с российским руководством. Медведчук имеет доверительные отношения с российским лидером, но это, без сомнения, вполне самостоятельный, национально мыслящий (чему свидетельством его активное участие в организации обмена пленными между Киевом и Донбассом) и влиятельный политик», — подчеркнул он.



При этом ситуацию, когда из Москвы указывают Медведчуку, с кем «дружить», а с кем нет, представить совершенно невозможно, уверен журналист.



«Скорее там прислушиваются к мнению самого Медведчука относительно того, с кем из украинских политиков можно иметь дело. И его «роман» с Вадимом Рабиновичем отнюдь не выглядит сенсацией — ведь еще в ноябре минувшего года близкий к Виктору Медведчуку Нестор Шуфрич перешел из Оппоблока в «За життя». И это была не рокировка, а прощупывание поля для занятия его ключевой фигурой», — резюмировал Сергей Бурлаченко.

