Минфин Китая повысил пошлины на товары из США на сумму $60 млрд.

Госсовет КНР в ответ на решение Вашингтона усилить протекционистские меры в отношении китайской продукции утвердил новый перечень повышенных пошлин на большой список товаров, произведенных в Соединенных Штатах, стоимостью $60 млрд. Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов Китая.



"В отношении 2493 наименований продукции тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов - до 20%, на 974 наименований - до 10%, на 662 пункта - до 5%", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.



Как следует из опубликованных приложений к документу, 25-процентным тарифом облагается целый перечень сельскохозяйственной продукции, минералы, химические вещества, парфюмерия и косметика, презервативы и резиновые перчатки, кожаная продукция, чемоданы и сумки, древесина и изделия из нее, бумага, текстиль, хлопковые ткани, нейлон, ковры, одежда и обувь, посуда, драгоценности и ювелирные украшения, изделия из железа и стали, меди и сплавов, широкий перечень специализированного, офисного и бытового оборудования.



20-процентные пошлины распространятся на питьевые напитки, консервы, мед, водку, мучные изделия, уксус, соль, жиры, зубную пасту, картон, отдельную категорию изделий из бумаги, канцелярские принадлежности, некоторые виды оргтехники, производственного оборудования, компьютеры, электрогенераторы, аккумуляторы, радары и навигационные приборы, оптику, музыкальные инструменты, стационарные телефоны, лампы, рыбацкие принадлежности, антиквариат. Ставка в 10% коснется животных, мясной продукции, целый перечень резиновой продукции, некоторые виды проволоки и металлических изделий, ряд музыкальных инструментов, на спортивное оборудование.



1 августа стало известно, что президент Дональд Трамп дал поручение представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на $200 млрд.



В июне Белый дом применил аналогичные тарифы на импортируемую из КНР продукцию на сумму $50 млрд. Формальным поводом для этого стало обвинение в адрес китайской стороны о "краже американской интеллектуальной собственности и технологий", а также об "осуществлении несправедливой торговой практики". Пекин расценил такие действия как нарушение правил ВТО, после чего неоднократно выражал Вашингтону решительный протест. С 6 июля были введены ответные повышенные тарифы в размере 25% на товары из США общей стоимостью $34 млрд, главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.

