Посольства США и ЕС осудили нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк

В посольствах США и ЕС в Украине осудили жестокое нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и высказали надежду на тщательное расследование, которое поможет привлечь виновного к ответственности. "Мы осуждаем нападение с кислотой на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого напавший будет привлечен к ответственности", - говорится в сообщении посольства США в Украине, обнародованном в Твиттер в пятницу.



Спустя некоторое время в дипломатическом представительстве Европейского Союза в Украине ретвитнули сообщение американских коллег и выразили ему поддержку.



"Мы полностью поддерживаем позицию посольства США в Украине", - написали в представительстве ЕС в Украине.



Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Злоумышленнику удалось скрыться. Девушка госпитализирована с ожогами.

