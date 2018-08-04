ЛНР: разведгруппа силовиков подорвалась в нейтральной зоне

Разведгруппа украинских силовиков подорвалась в нейтральной зоне в Донбассе, два человека погибли, еще двое получили ранения, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.



"Украинские силовики активизировали разведку с выходом в так называемую "серую зону". В районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района при очередной попытке украинских силовиков произвести фото- и видеосъемку позиций Народной милиции, произошел подрыв разведгруппы противника из состава 59 бригады на собственных минах", — заявил Филипоненко.

