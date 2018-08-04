Пилецкая: За Медведчуком в «За життя» подтянутся региональные тяжеловесы-профессионалы

Сегодня украинцы воспринимают время, когда Медведчук был у власти, как золотой период украинской политики. И ждут возвращения во власть тяжеловесов. Об этом в эфире NewsOne рассказала политолог Юлия Пилецкая.



По ее мнению, вступление в партию “За життя” Виктора Медведчука не только придаст ей серьезного политического веса, но и привлечет в эту политсилу других тяжеловесов украинской политики.



“Медведчук руководил Администрацией президента Леонида Кучмы, это политик со статусом. Сейчас все, что касается политики периода Кучмы, с позиции сегодняшней руины, в которую превратилась Украина, уже воспринимается как “золотой период” украинской политики. Люди вспомнили, что тогда росла экономика, тогда повышались социальные стандарты, появлялись актуальные инициативы касательно изменения Конституции и реформирования различных сфер общественной жизни; с Украиной считались на международной арене, и она не была “разменной монетой””, — считает Юлия Пилецкая.



Украинцы, увидев всё это, не против возвращения в политику тяжеловесов, даже если они демонизированы, утверждает эксперт.



«Никто не возражает против того, чтобы эти люди работали и добивались результата, если у них есть необходимые знания», — подчеркнула Пилецкая.



Что касается партии «За життя», то, несмотря на ее динамичный рост, харизматичность и намерение стать универсальной политической силой, ей не хватало статусности и политического веса.



«После того как согласился Медведчук, эта проблема сразу решилась, так как с ним придут и региональные “тяжеловесы”, которые сейчас отошли от политики, не видя сферы применения своих профессиональных качеств и знаний. Это поможет создать серьезную политическую силу с разветвленной региональной структурой, а также иным подходом к партийному менеджменту. При таком развитии ситуации «За життя» станет серьезной партией, за которой будет интересно наблюдать и комментировать ее деятельность”, — добавила она.

