Синоптики прогнозируют грозы в ближайшие дни

В воскресенье в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей Украины кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 25-30°, в южной части до 33°. В Киеве – в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура ночью около 20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 августа самая высокая температура днем была +38,1 в 2010г., самая низкая ночью +7,6 в 1907г.



В понедельник на Украине местами кратковременный дождь, гроза.



Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.



Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в западных, 7 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 22-27°.



В Киеве в понедельник местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°; вдень 28-30°.



4 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 25-26°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.

