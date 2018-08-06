Motorola представила смартфон с возможностью апгрейда до 5G

Первые сотовые сети пятого поколения могут начать работу в США уже в 2019 году – запустить 5G планирует оператор Verizon. В преддверии этого события компания Motorola представила флагманский смартфон Moto Z3, владельцы которого смогут проапгрейдить устройство для поддержки 5G.



Как пишет Ferra, такую возможность им предоставить анонсированная вместе со смартфоном съемная задняя панель 5G Moto Mod, при подключении которой смартфон сможет подключаться к сетям 5G, а также получит дополнительную батарею емкостью 2000 мАч.



Что же касается основных характеристик смартфона, то он получил 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160*1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также разъем для карт microSD.



Moto Z3 оснащен двойной основной камерой, включающей 12-Мп модули и 8-Мп фронтальной камерой. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани аппарата, а емкость встроенной батареи составляет 3000 мАч.



Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo и оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 5 LE, GPS и NFC. Также корпус Moto Z3 защищен от воды.



Moto Z3 выйдет на рынок 16 августа, а его стоимость в США составит 480 долларов, пишет Phone Arena. Панель 5G Moto Mod появится в продаже в начале будущего года и будет доступна только в Соединенных штатах. Цена панели станет известна позднее.







