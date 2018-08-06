В Москве пройдет встреча российских и американских парламентариев

Российские парламентарии встретятся в понедельник в Москве с сенатором США от республиканской партии Рэндом Полом; в американскую делегацию вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.



Это будет уже вторая встреча подобного уровня в Москве за последний месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов уже побывала в России в конце июня — начале июля. Помимо переговоров в Совете Федерации и Госдуме, они встречались и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Запланирована с ним встреча у американского сенатора и на этот раз.



Вопросы российско-американских отношений



Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, на встрече с американским парламентарием российская сторона планирует обсудить вопросы российско-американских отношений, а также перспективы двусторонних межпарламентских связей. Во встрече примут участие, помимо самого Косачева, зампреды международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, экс-послы РФ в США Сергей Кисляк и Владимир Лукин.



По слова Косачева, намечена также поездка американской делегации в Санкт-Петербург.



Джабаров не исключает, что на встрече может быть обсужден проект новых антироссийских санкций США.



Группа американских сенаторов внесла в минувший четверг в Сенат США законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ; также предусмотрены новые санкции к российским политикам и бизнесменам.



"Тему новых санкций можем обсудить на встрече, такое может быть. Вообще, нам, конечно, интересно, сколько еще американцы будут использовать свою санкционную пластинку, заезженную донельзя", — сказал Джабаров РИА Новости.



Он отметил, что за стремлением американских парламентариев ввести новые санкции в отношении России кроются такие причины, как желание получить преференции для бизнеса США путем недобросовестной конкуренции, а также попытка решить свои внутренние проблемы за счет России. "Россию санкциями не напугать, но пока в США не могут этого понять, поэтому в своем санкционном раже зашли так далеко, что уже не могут остановиться", — заявил член Совфеда.



С Рэндом Полом в понедельник встретятся и члены комитета Госдумы по международным делам. Депутаты рассчитывают обсудить все ключевые вопросы международной повестки и двустороннего взаимодействия, в первую очередь, активизацию межпарламентского диалога РФ-США, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.



"Кроме того, намерены поднять вопросы разоружения, необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как основы режима нераспространения и продления СНВ-3, а также проблемы межкорейского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг Ирана", — добавил парламентарий.



Слуцкий также отметил, что российские парламентарии рассчитывают на интересный и конструктивный разговор с сенатором, учитывая, что он является известным противником политики давления, проводимой администрацией США.



Фон визита



Пройдет у Пола в Москве и встреча по мидовской линии. Как сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, он также встретится с американским сенатором в понедельник.



"Будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений, а также отдельные вопросы международной повестки дня", — сказал российский дипломат.



Пока аспекты двусторонних отношений не очень положительные. Визит американского сенатора в Москву пройдет на фоне возможного очередного витка ухудшения отношений России и США. За несколько дней до приезда Пола в российскую столицу группа американских сенаторов внесла законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ.



Законопроект под названием "Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.



Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине.



Под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.



Санкционная война продолжится



Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что пока изменений ждать вряд ли стоит.



"Санкционная война в ближайшее время не остановится, а будет продолжаться", — сказал он в беседе с РИА Новости.



По словам эксперта, российские власти, и в первую очередь Центробанк, учитывают вероятный рост внимания Вашингтона к финансовому сектору. Попыткой предотвратить негативное воздействие шагов США является то, что Москва избавилась от основной массы вложений в американские ценные бумаги.



"Подозреваю, что сейчас идет активная аналитическая работа по поиску "противоядия" в отношении этих попыток повялить на ликвидность нашего суверенного долга, который конвертирован в российские ценные бумаги. Время пока еще есть, правда не много. Но я думаю, что мы сможем в большей степени нивелировать возможность ударить по российской экономике в финансовой сфере", — отметил Суздальцев.



Санкции санкциями, а саммиты по расписанию



Однако, несмотря на такой негативный фон, продолжается, судя по всему, работа по подготовке встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Во всяком случае, недавно оба выразили готовность съездить друг к другу в гости. Сроки саммита или саммитов пока точно не известны, говорят, скорее, о начале следующего года. По мнению экспертов, многое будет зависеть от того, как пройдут промежуточные выборы в конгресс США в этом ноябре. Но к месту, видимо, примеряются уже сейчас, и шансы есть как у американской, так и российской столицы.



О том, что Трампа пригласили в Москву, Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", — сказал российский лидер.



Он подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице. "Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — сказал Путин.



Комментируя слова российского президента, в Вашингтоне заявили, что в целом Трамп не против визита в Москву.



"Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

