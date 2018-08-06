На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения

В воскресенье на мосту через Керченский пролив установили новый рекорд трафика, сообщает инфоцентр "Крымский мост".



За сутки в обе стороны проехали более 32 тысяч автомобилей, из них более 19 тысяч – в сторону Крыма.



Предыдущий рекорд держался с 15 июля, когда по мосту проехали 31 511 автомобилей.



"Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 28 тысяч транспортных средств, что почти на 15% выше среднесуточного трафика июля", — говорится в сообщении.



В общей сложности, с открытия движения по мосту проехали более 1,584 миллиона автомобилей.



"Это на 20% больше, чем перевезла Керченская паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год", — отметили в инфоцентре.



Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, движение запустили на следующий день. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь следующего года.

