Патриарх Кирилл встретится с Патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Стамбул, где проведет переговоры со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Визит состоится 31 августа. На встрече будет обсуждаться вопрос предоставления автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в офисе секретаря священного синода Константинопольского патриархата. "Во время визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в Константинопольском Патриархате.

Напомним, что в июле делегация Константинопольской церкви посетила Москву и встретилась с патриархом Кириллом. Как сообщалось по итогам той встречи, обсуждалась в том числе ситуация в Украине. Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжала поместные церкви после поступившего обращения президента Украины Петра Порошенко о предоставлении Томоса.

