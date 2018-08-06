Глас вопиющего в Украине – «Опасно! Рванет!»

Отакои! Жизнь в Украине продолжается, а некоторые уже заныли: типа куда-то делся гарант нации: провел Крестный ход и исчез. А ведь сами же еще недавно кричали, что, мол, самая демократичная власть та, которую граждане страны не замечают, ибо она правит мудро, ни во что не вмешивается и никому не мешает. Так что же вам надобно, хороняки-критиканы? Живите себе и радуйтесь. Ведь есть же люди, которые живут и без гаранта полной жизнью. Например, в городе Днепре, где встретились два товарища, один из которых вернулся прямо из АТО, пардоньте, из ООС, где из многих куются герои...



Оно и понятно. Даже в голодных армиях есть место подвигу и мужеству, а тут – армия, самая нагодованная, вооруженная «Джавелинами», стоящая на передних рубежах демократии в ожидании члена НАТО и ЕС! Че же и не погеройствовать во славу «нэнькы»?..



...Короче, пацаны малеха бухнули по такому поводу, а потом один у другого попросил мобилу – позвонить. Может, девочек вызвать, чтобы жизнь была еще краше после трудов ратных. Товарищ оказался с глубочайшим чувством юмора – вложил в протянутую руку гранату, выдернул чеку и... убежал...



Весело? А як же! Мужик с таким «телефоном» немедленно протрезвел, но так и не понял, что с «подарком» делать. И как настоящий «интеллектуал», представляющий самую древнюю нацию на планете, бродил с гранатой в руке по микрорайону и орал, требуя помочь. Оно и понятно: рука немела, силы подходили к концу, жить хотелось, и крепла убежденность, что жизнь таки прекрасна и удивительна, но может скоро закончиться.



Наконец-то какие-то сердобольные сограждане вызвали Нацполицию, МЧС, медиков, взрывников. Приехали сразу на нескольких машинах и в таком количестве, что если бы это был отвлекающий маневр, то на оголенной территории можно было ограбить и вынести полстраны, не то что полгорода. Оно и понятно: всем интересно было глянуть на дура… извините, пострадавшего, потому как граната в современной Украине уже давно стала неотъемлемым атрибутом бурной и разнообразной жизни граждан. Практически уже ни одна маломальская ссора, не говоря уже о скандалах или серьезных разборках, не обходится без того, чтобы кто-то в кого-то гранату не бросил. Скоро уж детки в детсадиках будут с воспитателями бороться с помощью Ф-1 или РГД, стыренных у пап.



Случилось вот что: международная компания «Nord Stream-2 AG», которая управляет проектом «Северный поток-2» («СП-2»), нашла, как обойти Данию в строительстве ненавистного путинского газопровода, который может превратить упомянутую укро-«трубу» в груду металлолома еще быстрее, чем это с ней случится естественным путем

Некто Манфред Лейтнер, исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV – участника «СП-2», всему миру сообщал: «Мы разработали уже альтернативный маршрут, «Nord Stream-2 AG» не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта, она составляет 9,5 млрд. евро»

Веселуха в Днепре, надо откровенно признать, не заладилась. Сначала патрульный нацполицейский, видимо, такой же умный и мужественный, как и пострадавший, пытался помогать жертве зажимать гранату. Но тоже устал, и несколько нарядов после экстренного мозгового штурма прямо на месте события в микрорайоне Северный решили примотать гранату к ослабевшим рукам. Ситуацию взял под контроль целый замначальника Главуправления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, который также прибыл в зону опасности.И тут, наконец, приехали мужественные и крайне смелые взрывотехники, которые путем героического осмотра и выяснили, что никакого риска-то и нет: граната не представляет опасности, ибо только внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, но взрывчатого вещества внутри не оказалось. Я же говорил: шутники с отменным чувством юмора. Но это, с другой стороны, ничуть не умаляет геройства тех десятков человек, которые прибыли на инцидент. Граната-то могла быть реальной, боевой, как в десятках других подобных случаев, когда в воздух взлетает что попало – от жилых квартир, где мирно балуются водочкой и гранатами, до кафе и офисов, в которых возможны любые свары и недоразумения между героями. Неконтролируемыми взрывами гранат, которые, повторяю, хлынули в мирную жизнь граждан из ООС, как осы на сладкое, страна покрылась, как сучка блохами. Помните, как «мессия майдана №1» Виктор Ющенко, весело рассказывая о своей наперснице Юлии Тимошенко, набравшейся кредитов, использовал это сравнение? Очень точно, надо сказать, оно иллюстрирует и ту, и эту ситуацию...Но мы не об этом. Жизнь полна самых удивительных неожиданностей. Хотя бы потому, что работает закон сохранения всего сущего на земле. И если где-то не рвануло, то в другом месте кого-то или что-то обязательно порвет в клочья. В Днепре пронесло на этот раз именно потому, что парой дней раньше рвануло в... Дании. Нет, там приезжие арабы-нелегалы не изнасиловали металлическую Русалочку в порту Копенгагена, отпилив ей голову. И исследователи не обнаружили визуально тень отца Гамлета, бродящую по стране. Но для Украины весть все равно трагическая – Данию послали. Так далеко и надолго, что она уже никак и ничем не поможет Украине, а это для нее (для Украины) чревато потерей энергетической безопасности. В том смысле, что руководителям «Нафтогаза» не из чего будет выписать себе многомиллионные премии, а всем остальным, кто присосался к украинской «трубе» (газотранспортной системе, ГТС), нечего будет и украсть. Вот рвануло, так рвануло!А случилось вот что: международная компания «Nord Stream-2 AG», которая управляет проектом «Северный поток-2» («СП-2»), нашла, как обойти Данию в строительстве ненавистного путинского газопровода, который может превратить упомянутую укро-«трубу» в груду металлолома еще быстрее, чем это с ней случится естественным путем. Как известно, «СП-2» – это вторая нитка уже действующего газопровода «Северный поток», по которому из России в Европу по дну Балтийского моря поставляется природный газ. После запуска в эксплуатацию «СП-2» суммарная мощность обеих ниток составит 55 млрд. кубов газа в год, что основательно подорвет транзит российского газа по украинской ГТС и оскудит госбюджет Украины. Сейчас Киев за транзит получает до 3 млрд. долл. в год, а если транзит обмелеет, то сократится и плата за него. А кто же в нэньке согласен работать без пропитания?«СП-2» протяженностью в почти 1200 км должен пройти через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. И все страны уже согласились со строительством. Кроме Дании, секция которой занимает не более 10% маршрута. Потому что Дания считает «СП-2» не экономическим или коммерческим, а политическим проектом, цель которого – убить демократию в Украине путем лишения ее транзитных денег. И в этом вопросе Киев и Копенгаген слились буквально в десна. Намертво.Но, повторяю, надежда на благоприятный для Киева исход была взорвана, как киевское кафе, куда недавно атошник-оосник запулил гранату. И дело не в том, что в Германии уже начали варить трубы и готовить площадки для их укладки, а в мае сего года в районе города Лубмин началось возведение газовой приемной станции, зданий техобслуживания и котлована. Ранее Пол Коркоран, финансовый директор «Nord Stream-2 AG», сообщал журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. А вот теперь некто Манфред Лейтнер, исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV – участника «СП-2», всему миру сообщал: «Мы разработали уже альтернативный маршрут, «Nord Stream-2 AG» не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта, она составляет 9,5 млрд. евро». А что может быть более привлекательным для западных бизнесменов, умеющих считать каждый евроцентик, кроме как проект, который избавляет от головной боли и при этом не требует дополнительных затрат? Правильно, ничего. Это предложение, скорее всего, и найдет горячий отклик в душах других «концессионеров» «СП-2», и Данию таки пошлют. А вместе с нею и надежды Украины...Нет, есть еще надежда на Дональда Трампа, который тоже хочет пошантажировать Европу и Россию санкциями за участие в «СП-2» и таким образом выбить место для сжиженного газа из США. Но его протесты могут закончиться сразу же, как Москва и Брюссель найдут для него квоты. И тогда уже Киеву никто не поможет. Даже нагодованная армия......Вот такие вот дела. Но жизнь, напоминаю, прекрасна и удивительна, потому что разнообразна. И неожиданна. В том смысле, что настоящему укру, арию и шумеру всегда найдется повод ментально порадоваться тому, что не у него корова появилась, а у соседа издохла. Или хотя бы, как свидетельствует картинка в начале материала, свинья украдет у туристов 18 бутылок пива и выпьет их. Чтобы потом подраться с коровой. Вот, согласитесь, рвануло, так рвануло! И случилось это в Австралии, где жара неимоверная. Как сейчас в Европе, где каждый глоток влаги может оказаться спасением. Так, может, Украине полностью убить всю промышленность и начать качать в Европу чистую воду? А че? Это сейчас в Украине намечается дефицит чистой воды для питья. Но если окончательно извести индустрию, а Игоря Коломойского заставить продавать жидкий хлор для очистки воды из «Днепроазота» по бросовым ценам, то можно приподняться. Сурово и солидно приподняться. Можно, в конце концов, все население Украины оставить без чистой воды, а гнать ее в братскую Европу. А украм и ариям к трудностям не привыкать. Ведь за что стоял майдан? Правильно, и за это тоже, оказывается...