УЕФА и СБУ должны срочно заняться Григорием Суркисом, — журналист

УЕФА должна досрочно прекратить полномочия Григория Суркиса на посту вице-президента организации, а Службе безопасности Украины следует вплотную заняться его антиукраинской деятельностью в союзе с кумом Путина Виктором Медведчуком, — пишет журналист Роман Реведжук в колонке для издания enigma . ua .

«Суркис сегодня — не просто президент футбольного клуба. Он важен для будущей избирательной кампании Медведчука, как футбольный функционер. Поэтому он и заказывает чернуху на Андрея Павелко, чтобы добиться его увольнения из Федерации футбола Украины. Плюс пытается сохранить себя на должности вице-президента УЕФА. А как известно, его полномочия там заканчиваются в середине следующего года, то есть до парламентских выборов» — напоминает журналист.

«Нужно ставить вопрос о немедленном прекращении членства Суркиса в УЕФА. Там он занимает должность и является представителем Украины, но использует свои полномочия для лоббирования интересов не нашей страны, а страны-агрессора, которая аннексировала украинские территории и убивает украинцев», — говорит журналист.

Реведжук также предупреждает, что Суркис действует в интересах России не только в футбольной сфере.

Он призывает СБУ и УЕФА обратить внимание на олигарха и пресечь его антиукраинскую деятельность, пока не стало поздно.