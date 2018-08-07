На юге и востоке Украины во вторник ожидаются грозы

В ближайшие сутки с северо-запада Европы в Украину переместится порция более прохладного воздуха и в поле повышенного давления, лишь юго-восточная часть страны останется в жаркой воздушной массе в зоне влияния атмосферного фронта с вероятностью отдельных кратковременных дождей, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 27-32°.



На остальной территории без осадков, температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на Закарпатье до 31°.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 августа самая высокая температура днем была 38,0 в 2010г, самая низкая ночью 8,7 в 1923г.



В Украине на 8 августа без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в южной части ночью 16-21°, днем 27-32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



6 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре в пределах Киева 26°.

