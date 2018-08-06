В Германии двое пожилых мужчин сбежали на рок-концерт из дома престарелых

В Германии нашли двоих сбежавших из дома престарелых пожилых мужчин на метал-фестивале Wacken.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Полиция получила сообщение из дома престарелых о том, что двое мужчин пропали без вести. Пропавших удалось найти в три часа ночи на крупнейшем музыкальном фестивале Wacken Open Air.



Так как мужчины не хотели покидать мероприятие, полиции пришлось доставить их в дом престарелых на такси в сопровождении патрульных.

