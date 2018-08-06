Гройсман хочет довести средняю зарплату до 10 тыс. грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что к концу текущего года средняя зарплата в стране увеличится до 10 тыс. грн. "Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн (к концу года - ИФ). Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тыс. грн", - цитирует премьера сайт Кабинета министров в понедельник.



Он отметил, что достижению этой цели способствует вся экономическая политика правительства, в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами. "У нас цель одна - Украина должна быть сильной", - подытожил В.Гройсман.



Как сообщалось, в начале мая в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер-министр заявил, что на то время в Украине не было возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы. В то же время он прогнозировал, что средняя заработная плата в 2018 года может достичь 10 тыс. грн.



"Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам, потому что их труд долгое время был недооцененным. Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн", - сказал В.Гройсман.



По мнению премьера, достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн будет возможно даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. грн.

