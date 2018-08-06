Литвин не исключил возможную причастность представителей нынешней власти к кровавым событиям на Майдане

Представители нынешней власти могли быть причастны к кровавым событиям во время Революции достоинства. Об этом в эфире программы "Бацман" на телеканале 112 заявил экс-спикер парламента Владимир Литвин.



Литвин: Я не могу руководствоваться догадками, но я думаю, что только со временем мы узнаем всю правду. А тем более, что сегодня, как мне видится, пытаются установить истину, слово "истину" я беру в кавычки, в таком одностороннем измерении, чтобы как можно быстрее закрыть эту тему. Думаю, что там все было не так просто. И мне видится, если читать внимательно и анализировать ту информацию, которая есть в открытом доступе, что, я не исключаю, как и многие другие, что происходил процесс, такой циничный, стимулирования тех людей, которые были на Майдане, для того, чтобы достичь желаемого результата. Проще говоря, для того, чтобы на крови вбежать во власть. Обратите внимание - в Армении происходят протесты. Вся страна заявила по сути дела, что она не разделяет позиции правящей партии и власти, но все проходит мирно. А у нас не хотели ждать, потому что чувствовали - вот, эта власть к рукам подходит и никак нельзя ее схватить. Тогда, очевидно нужно было увеличить возмущение общества и увеличить давление со стороны международного сообщества. Я не могу понять радость, которую сегодня демонстрируют и излучают, в том числе и украинские политики за то, что погибли правоохранители.

