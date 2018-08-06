Степаненко выдвинула новые требования Петросяну

Скандал вокруг бракоразводного процесса двух юмористов набирает обороты. Как сообщает телеграм-канал Mash, Елена Степаненко в ходе заседания суда потребовала авторские права на все совместное творчество с Евгением Петросяном.



Отметим, что на счету у четы комиков несколько двухчасовых концертных программ, над которыми они трудились совместно. Помимо прочего, Петросян является автором сценария и режиссером двух больших сольных концертов Елены Степаненко — "Бабы, вперед!" (2001), "Включайте, посмеемся!" (2001).



Напомним, что о разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что Степаненко пытается отсудить у мужа 80 процентов состояния, а это восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. При этом общий объем совместно нажитого имущества, по некоторым данным, составляет 1,5 млрд рублей.

