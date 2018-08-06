Украина за полгода увеличила потребление газа на 2,8%

Украина в январе-июне 2018 года увеличила потребление природного газа на 2,8% (на 0,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18,2 млрд куб. м.



По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 6 млрд куб. м газа (+19,6% к январю-июню-2017), население и бюджетные организации – 6,8 млрд куб. м (-1,5%), ТКЭ – 3,9 млрд куб. м (+5,6%), производственно-технологические расходы – 1,5 млрд куб. м (-28,6%).



Как сообщалось, Украина в 2017 году снизила потребление природного газа на 0,5% (0,161 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 32,2 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 10,8 млрд куб. м (+12,5% к 2016-му), население и бюджетные организации – 11,6 млрд куб. м (-6,9%), ТКЭ – 6 млрд куб. м (-14,7%). ПТР составили 3,8 млрд куб. м (+16,2%).

